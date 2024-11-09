Новые типы дронов и маршруты: в УДА "Юг" объяснили тактику обстрелов Одессы

Российские оккупанты несколько меняют тактику атак на Одессу. В частности, меняют тактико-технические характеристики дронов, выбирают новые маршруты.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он заверил, что украинские защитники имеют противодействие таким действиям врага.

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Враг меняет тактику

Сергей Братчук отметил, что ракетные удары врага являются точечными. Захватчики используют баллистику с территорий временно оккупированного Крыма. Говорится о ракетах "Искандер-М". Было несколько случаев атак Х-22, Х-31, россияне пытались уничтожать объекты противовоздушной обороны.

По атакам "Шахедами" последние две ночи в маршруте врага есть определенные изменения. Нет прямых попаданий. Есть попадание обломков.

Враг меняет тактико-технические характеристики. Эти мопеды стали быстрее. Это даже не просто можно определить на слух, а можно и увидеть, если это удается,

– сказал спикер.

Также враг меняет боевую часть. Например, сейчас в "Шахедах" присутствует термобарическая боевая часть, которая приносит больше всего беды, потому что выжигает.

Пожары, которые возникали в течение последних двух ночей от попаданий обломков, спасатели не сразу могли приступать к выполнению своих обязанностей. Потому что тревога продолжается еще определенный период.

"Враг маневрирует. Сначала "Шахед" может идти условно на какой-то район области, а потом возвращает и даже с севера заходит на Одессу, а не с моря. Такая круговая оборона, я бы назвал. Иногда возникает такая ситуация, надо отбиваться", – объяснил Братчук.

Враг учится новому. Конечно, наши бойцы имеют противовес таким действиям оккупантов. Иначе ситуация была бы гораздо хуже.