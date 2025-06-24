Массированная атака БПЛА по Одессе: спасатели ищут пострадавших под завалами

В ночь на 24 июля российская армия массированно обстреляла Одессу дронами-камикадзе. Под удар попали жилые дома, гражданская инфраструктура и рынок "Привоз".

Спасательно-поисковые работы возле одной из многоэтажек продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и Новости.LIVE.

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Есть ли пострадавшие в Одессе и что известно о последствиях?

Утром в четверг спасатели ГСЧС продолжают работы возле 9-этажного дома, который серьезно поврежден российскими дронами. Здание теперь находится в аварийном состоянии, на месте есть угроза обвала. Несмотря на опасность под руинами ищут человека.

По состоянию на 09:56 известно о трех пострадавших из-за атаки по Одессе этой ночью. О погибших пока не сообщается. Однако информация может меняться.

Разрушенные конструкции дома являются неустойчивыми, происходят локальные обвалы, что несколько усложняет поиски. Спасатели следят за движением стен и в случае опасности выводят личный состав из здания. По словам пресс-секретаря областной ГСЧС Марины Авериной, в результате обстрела несколько квартир на 5-6 этаже сгорели, а помещения на 5 – 8 этажах – повреждены.

Тяжелая ночь как для одесситов, так и для спасателей. Массированная атака ударными беспилотниками. По разным адресам вспыхнули пожары. Самое масштабное место попадания – это 9-этажка. Пожарные спасли 5 человек, еще 33 жителя эвакуированы,

– рассказала пресс-секретарь ГСЧС.

ГСЧС разбирает завалы многоэтажки в Одессе / Фото Суспільного

Марина Аверина добавила, что рядом с разрушенным домом действует пункт несокрушимости, где отдыхают люди, с жителями работают психологи.

Также спасатели ликвидировали пожар на рынке, в двухэтажном доме и на АЗС. Также враги повредили дронами памятники архитектуры в историческом центре Одессы. Спасатели не имеют информации о повреждениях там, информация собирается.