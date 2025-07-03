Разрушенные квартиры, пожары и пострадавшие: появились фото последствий атаки дронами на Одессу

В ночь на 3 июля россияне нанесли удары по Одессе беспилотниками. В результате атаки повреждена многоэтажка и объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие люди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и МВД Украины.

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Враг обстрелял Одессу дронами

Российские захватчики совершили очередной акт террора против украинского населения. В результате вражеского обстрела Одессы пострадали пять человек, среди них – двое детей. О последствиях атаки рассказал Олег Кипер.

Поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 – частично повреждены,

– объяснил он.

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Среди пострадавших людей – мальчик и девочка 7 и 9 лет. Они госпитализированы с отравлением продуктами горения. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Сотрудники ГСЧС подчеркнули, что в многоэтажке возник пожар с 7 по 9 этажи. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в частности 2 детей, спасли с помощью спецтехники.

В свою очередь, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.