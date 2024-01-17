В каком состоянии раненые в результате атаки "Шахедами", рассказали в полиции. Пока известно о 3 пострадавших, передает 24 Канал.

Все, что известно Россия атаковала дронами и ракетами: 17 пострадавших в Харькове, в Одессе эвакуировали 130 человек

Что известно о пострадавших в Одессе

В полиции подчеркнули, что в ночь с 16 на 17 января россияне совершили массированную атаку дронами на Одессу. К сожалению, получили ранения три человека.

Сейчас известно о двух госпитализированных – мужчине и женщине с осколочными ранениями. Еще одной женщине, получившей ушиб руки, помощь оказали на месте,

– отметили в полиции.

Добавили, что в результате вооруженной агрессии России повреждены несколько многоэтажек и автомобили горожан. Вспыхнули пожары. Их уже потушили.

Последствия российской атаки / Фото полиции

На месте продолжают работу правоохранители и другие службы.

Один пострадавший сейчас еще в больнице, его жизни ничего не угрожает. Еще две женщины продолжают лечиться дома,

– уточнил глава ОВА.

Олег Кипер подчеркнул, что рядом нет никаких военных объектов. Агрессор продолжает террор гражданского населения.

Полицейские документируют последствия атаки врага: смотрите видео

Кратко о российской атаке на Одессу