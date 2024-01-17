У якому стані поранені внаслідок атаки "Шахедами", розповіли в поліції. Наразі відомо про 3 постраждалих, передає 24 Канал.
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Що відомо про постраждалих в Одесі
У поліції наголосили, що в ніч з 16 на 17 січня росіяни здійснили масовану дронову атаку на Одесу. На жаль, зазнали поранення троє людей.
Наразі відомо про двох госпіталізованих – чоловіка та жінку з осколковими пораненнями. Ще одній жінці, яка отримала забій руки, допомогу надали на місці,
– зазначили в поліції.
Додали, що внаслідок збройної агресії Росії пошкоджені декілька багатоповерхівок та автомобілі містян. Спалахнули пожежі. Їх вже загасили.
Наслідки російської атаки / Фото поліції
На місці продовжують працювати правоохоронці та інші служби.
Один постраждалий нині ще у лікарні, його життю нічого не загрожує. Ще дві жінки продовжують лікуватися вдома,
– уточнив очільник ОВА.
Олег Кіпер наголосив, що поруч немає жодних військових об'єктів. Агресор продовжує терор цивільного населення.
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Коротко про російську атаку на Одесу
- У Силах оборони розповіли, що підрозділи ППО майже 3 години працювали під час російської атаки на південні регіони. Ворог зосередився на ударах по Одесі.
- "Шахеди" заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. На Одещині 11 ударних БпЛА збили на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море.
- Втім, уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автомобілі містян.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки "Шахедами" спалахнула газова труба, 4-х припаркованих легкових автомобілі, балкони на 3-му та 4-му поверхах і квартири на 2-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 50 метрів квадратних.
- Місцеві видання зазначають, що в постраждалому будинку не залишилося жодної вцілілої квартири.
- Кіпер розповів, що внаслідок пошкодження тепломережі без опалення залишилися 58 будинків. Відновити його планують упродовж доби.