Ночью россияне массированно обстреляли Одесскую область: загорелся склад с фейерверками

Российские захватчики ночью 19 июля нанесли массированный удар по Одесской области. В результате этого есть попадание в состав с фейерверками.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что эта атака была самой большой со времен полномасштабного вторжения, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке по Одесской области

Братчук отметил, что предварительно были применены крылатые ракеты типа "Калибр" и "Оникс". Также не обошлось и без беспилотников типа "Шахед"

Есть попадание обломков сбитых ракет и дронов на определенные локации, пострадавшие автомобили, были выбиты некоторые стекла в многоэтажках. Информация о пострадавших не поступала,

– сказал он.

Впоследствии в Воздушных Силах рассказали, что во время этой атаки оккупанты применили 16 крылатых ракет "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа "Шахед".

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей, а именно 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59, 23 ударных БпЛА "Шахед"", – отметили в Воздушных Силах.

В заключение там отметили, что удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации.

Высказался по поводу комбинированной атаки и спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он подчеркнул, что пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 квадратных метров.

В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками,

– рассказал он.

Полковник также отметил, что россиян "явно тянет курить в неустановленных местах". А их желание фейерверков "удовлетворено с доставкой в Севастополь".

Последствия комбинированной атаки по Одесской области

Впоследствии в сети сообщили, что захватчики попали в Одесскую область по составу с фейерверками. Поэтому в регионе звучали громкие звуки взрывов.

В Одесской области попали по составу с фейерверками: смотрите видео

На самом складе вспыхнул масштабный пожар. Спасатели пытались обуздать ее после того, как прекратились звуки взрывов.

В Одесской области загорелся масштабный пожар на складе с фейерверками / Фото из телеграм-канала "Новости Одесса"

Взрывы на складе с фейерверками: смотрите видео

Кроме того, в сети показали, что в результате этой атаки также травмировались несколько местных жителей. Так, одна женщина получила ранение в голову.

Одесситка получила ранения в результате атаки на область: смотрите видео (18+)

Кроме того, на некоторых кадрах видно, как после атаки выбило стекла и двери в нескольких зданиях. Кое-где даже выбило целые оконные рамы.

В Одесской области выбило окна после удара: смотрите видео

К тому же в сети выложили видео, как один из "Шахедов" направлялся в Одесскую область. Этот беспилотник издавал неприятные звуки, похожие на звуки самолета.

"Шахед" идет на Одесскую область: смотрите видео

Также одесситы показали, как обломок российской ракеты попал в их дом. Этой ракетой россияне атаковали Одесскую область.

Одесситы обнаружили обломок российской ракеты: смотрите видео

Россияне атаковали Одесскую область ночью 19 июля