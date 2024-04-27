Повреждено оборудование и есть пострадавшие: Россия атаковала 4 теплоэлектростанции ДТЭК

Российская оккупационная армия не прекращает обстрел энергетических объектов Украины. Ночью 27 апреля в результате атаки противника пострадало 4 ТЭС ДТЭК.

В ДТЭК рассказали последствия атаки. Там также сообщили, есть ли пострадавшие.

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Атака на ТЭС ДТЭК

Вражеские войска в очередной раз массово обстреляли энергетические объекты Украины. Ночью 27 апреля в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

К сожалению, согласно предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую помощь.

Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки,

– рассказали в ДТЭК.

Там также отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Последствия атаки по энергетике 27 апреля