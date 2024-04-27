Повреждено оборудование и есть пострадавшие: Россия атаковала 4 теплоэлектростанции ДТЭК
Российская оккупационная армия не прекращает обстрел энергетических объектов Украины. Ночью 27 апреля в результате атаки противника пострадало 4 ТЭС ДТЭК.
В ДТЭК рассказали последствия атаки. Там также сообщили, есть ли пострадавшие.
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Атака на ТЭС ДТЭК
Вражеские войска в очередной раз массово обстреляли энергетические объекты Украины. Ночью 27 апреля в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.
К сожалению, согласно предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую помощь.
Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки,
– рассказали в ДТЭК.
Там также отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.
Последствия атаки по энергетике 27 апреля
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что россияне атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Некоторое оборудование повреждено.
- По его словам, последствия атак все еще уточняются. Сейчас продолжается работа над их ликвидацией.
- К слову, в Днепропетровской ОГА уже сообщили, что в регионе есть повреждения нескольких различных энергетических объектов. Также в Криворожском районе есть перебои с водоснабжением.
- Министр сообщил, что на одном из энергетических объектов ранен начальник смены. Энергетик получил контузию.