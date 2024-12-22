В России пылает очередной НПЗ: Орел под массированной атакой БпЛА

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 22 декабря. Орловская область России оказалась под массированной атакой БпЛА, под ударом местная нефтебаза.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Над городом можно наблюдать зарево от пожара.

Смотрите также Крупнейший НПЗ на юге России остановился: виноваты украинские дроны

Что известно об атаке БпЛА на Орел

Около 1:00 жители Орла начали сообщать о взрывах и вспышках в районе нефтебазы. Интересно также то, что россияне не учатся на ошибках, ведь этот самый объект атаковали 14 декабря. Тогда пожар на нефтебазе продолжался несколько дней.

Местные сообщали о более 13 глухих взрывов в районе нефтебазы.

Дроны атаковали нефтебазу в Орле: смотрите видео (присутствует нецензурная лексика)

Впоследствии губернатор Орловской области Андрей Кличков сообщил, что регион оказался под массированной атакой БпЛА.

Снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа,

– сообщил губернатор.

Он добавил, что на месте удара начали работу оперативные службы. Сейчас они пытаются ликвидировать последствия возгорания.

Также информацию о том, что под ударом оказался именно ЛПДС "Стальной Конь", подтвердили OSINT-аналитики. Кроме того, они поделились местом расположения нефтебазы на карте.

Где расположена нефтебаза в Орле: смотрите на карте

Добавим, что громко было не только в Орле. Также воздушную тревогу в связи с атакой БпЛА объявляли в Ростовской области.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз уже успел отчитаться, что якобы в регионе было сбито пять БпЛА самолетного типа.