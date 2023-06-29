2 генералов и 50 военных: россияне цинично врут об ударе по Краматорску

Россия нанесла ракетный удар по Краматорску вечером 27 июня. Враг попал в пиццерию, унеся жизни 12 человек. Причем в Кремле продолжают цинично врать.

Оккупанты в очередной раз атаковали гражданский объект. Но чтобы хоть как-то оправдать свои действия, они отчитываются о якобы "ликвидации" двух генералов и нескольких десятков военных, пишут росСМИ.

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Пиццерию назвали военным объектом

По крайней мере, в министерстве обороны – зачеркиваем и пишем "нападения" – России. В нем отчитались, что россияне якобы попали в пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. То есть, пиццерию RIA, где на момент атаки было много людей, в Кремле считают военным объектом.

Ладно, это лишь часть лжи. А теперь о "колоссальных потерях", которые якобы понесли ВСУ в результате атаки. В ведомстве отчитываются, что якобы уничтожили двух генералов, "участвовавших в совещании", а также до 50 офицеров ВСУ, до 20 иностранных наемников и военных советников.

К слову, среди пострадавших граждане Колумбии. И в стране направят в Россию ноту протеста.

Колумбия обвиняет Россию в атаке

Россия напала на троих беззащитных колумбийцев. Тем самым нарушает протоколы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ждем возвращения Серхио, Гектора и Каталины в свои дома,

– подчеркнул президент Колумбии Густаво Петр.

В России уже успели цинично на это отреагировать. В посольстве России в Колумбии отметили, что с большим сожалением узнают о "событиях" в Краматорске.

По нашему мнению, прифронтовый город, превращенный в оперативный и военно-технический узел, не является лучшим местом для смакования украинской кухни.

– цинично написали там.

Но на этом не остановились. В ведомстве отметили, что рады, что "неосмотрительная поездка не обернулась непоправимой трагедией".

Накануне о моменте взрыва рассказал колумбийский политик Серхио Харамильо. Он и еще двое земляков отделались легкими травмами. В то же время украинская писательница, которая их сопровождала, находится в больнице в тяжелом состоянии.