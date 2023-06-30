Жестокий удар по пиццерии Краматорска: что происходило в первые минуты после теракта
Источник:МВД Украины
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по пиццерии в Краматорске Донецкой области, в результате чего погибло более десятка человек. Впоследствии правоохранители распространили кадры, на которых видно, что происходило по прилету на месте трагедии.
Вечером 27 июня захватчики атаковали Краматорск. В общем известно о 12 погибших. Среди них 3 детей. Важно, что люди сразу принялись разбирать завалы и помогать друг другу после удара. Это ясно из кадров, опубликованных полицией.
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Первые минуты после удара по Краматорску
Отметим, что еще 29 июня сообщили об окончании спасательной операции. Соответствующим экспертам все тела удалось идентифицировать.
Вместе с тем следует сказать, что в результате прилета было травмировано 65 человек, а люди, находившиеся в районе места событий, продемонстрировали незаурядную слаженность в своих действиях, подтвердив тот факт, что мы, украинцы, всегда готовы приходить друг к другу на помощь в тяжелую минуту.
Первые минуты после ракетных ударов российских оккупантов по Краматорску зафиксировали бодикамеры патрульных,
– говорится в сообщении.
Что происходило в Краматорске сразу после удара по пиццерии: смотрите видео полиции
Больше об этой атаке
- Оккупанты выпустили две ракеты типа "Искандер" по этому региону в тот вечер. Одна из них как раз ударила по пиццерии в Краматорске, а другая – по селе Беленькое, что в Донецкой области.
- Среди пострадавших и погибших немало несовершеннолетних. В частности, среди жертв есть 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. А среди пострадавших – ребенок 2022 года рождения.
- В то же время были ранены трое граждан из Колумбии. Речь идет о колумбийском депутате Серхио Харамильо, писателе Экторе Абаде и журналистке Каталине Гомес.
- Без корректировщика в этом обстреле не обошлось. Однако Служба безопасности уже задержала предателя. Кроме причастности к этому удару, он обвиняется в сборе информации о местах базирования Вооруженных Сил. Мужчине грозит суровое наказание.