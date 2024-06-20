Под прицелом оказались Афипский НПЗ и нефтебаза в Энеме: в России жаловались на "атаку" дронами

В России ночью 20 июня жаловались об атаке неизвестными беспилотниками. Летательные аппараты заметили возле Афипского нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы в поселке Энем.

Об этом сообщают российские СМИ. В других регионах страны-агрессора, по предварительным данным, также объявляли воздушную тревогу, передает 24 Канал.

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В Афипском и Энеме была неспокойная ночь

Российские пропагандисты писали, что ночью 20 июня серия взрывов прогремела в районе поселка Афипское в Краснодарском крае. По данным оккупантов, их ПВО якобы сбила "несколько дронов ВСУ".

В Краснодарском крае России была неспокойная ночь: смотрите видео

Очевидцы рассказали, что впервые взрыв был слышен около 2:30 ночи над населенным пунктом. Информация о пострадавших не поступала. В общем местные насчитали 4 – 5 взрывов.

В районе Афипского НПЗ слышали взрывы: смотрите видео

Однако, как пишут пропагандисты, обломки одного из БпЛА врезались в цистерну, после чего якобы начался пожар. На месте, как сообщали очевидцы, работали оперативные службы.

Однако впоследствии в оперативном штабе Краснодарского края написали, что информация о пожаре на Афипском НПЗ, распространяемая, не является достоверной. По уточненным данным, пожар произошел якобы на НПЗ "Лукойл-Югнафтопродукт" в поселке Энем.

Пожар мог произойти на НПЗ в Энеме: смотрите видео

Хотя, как сообщали российские СМИ, экстренные службы сообщили, что получили четыре обращения от жителей о взрывах возле поселка Афипский на Кубани. Населенный пункт расположен в 8 километрах от Энема.

Возле нефтяных объектов России снова заметили беспилотники: смотрите видео

В телеграм-канале "Полковник ГШ" также подтверждают, что нефтебазу в Энеме могли поразить с помощью беспилотников.

Аналитики OSINTtechnical также в соцсети Х подтвердили, что российская нефтебаза компании "Лукойл" в Краснодарском крае горела сегодня утром после того, как около 23:30 несколько ударных беспилотников попали в объект.

По данным экспертов, по крайней мере один беспилотник попал в склад автоцистерн объекта. Вероятно, из-за этого загорелись еще несколько автомобилей. OSINT-аналитики также утверждают, что, по данным из открытых источников, горит танкерное депо, и, вероятно, поражено несколько нефте-газоцистерн.

OSINT-аналитики рассказали об атаке на нефтебазу "Лукойла" / Фото из аккаунта @Osinttechnical в соцсети Х

Уже утром российские пропагандисты написали, что пожар, произошедший на нефтебазе в поселке Энем в Адыгее в результате атаки беспилотников, якобы полностью ликвидировали.

В других регионах России также слышали взрывы и летали дроны

Российские журналисты также писали, что около 2 часов ночи в Курской, Липецкой и Воронежской областях была объявлена воздушная тревога. Там также якобы фиксировали неизвестные беспилотники.

Незадолго до этого российские телеграм-каналы в аннексированном Крыму сообщали об атаке нескольких дронов с моря в направлении Севастополя. Они утверждают, что все дроны якобы были сбиты.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что атака была и на Славянск-на-Кубани. Этот населенный пункт расположен в 70 километрах от НПЗ и нефтебазы под Краснодаром. И в нем тоже есть нефтеперерабатывающий завод, который тоже ранее атаковали украинские дроны.

В Славянске-на-Кубани также фиксировали неизвестные беспилотники: смотрите видео

Впоследствии губернатор Брянской области России заявил, что ночью над Унечским районом был сбит украинский беспилотник. Александр Богомаз утверждает, что пострадавших и разрушений в регионе якобы нет.

Утром в минобороны страны-агрессора отчитались, что силы их ПВО "перехватили и уничтожили": 6 БпЛА над территорией Республики Адыгея, 3 беспилотника над территорией Брянской области, три БпЛА над территорией Краснодарского края, один беспилотник над территорией Ростовской области, один БпЛА над территорией Белгородской области, а также один беспилотник над территорией Орловской области.