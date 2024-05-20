Результативная работа: как удары по аэродрому "Кущевская" влияют на возможности россиян

Украине удается, применяя беспилотники, успешно атаковать нефтебазы и не только на территории России. Появилась информация, что 19 мая в Краснодарском крае на военном аэродроме "Кущевская" был поврежден самолет Су-25, который атаковал украинские позиции на фронте.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что для этой атаки по территории России были использованы беспилотники Службы безопасности Украины. Он отметил, что их пока не верифицировано, но СБУ уже показывала, как ее разработки работают на воде и в воздухе.

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"Я думаю, что СБУ в ближайшее время покажет что-то (изобретение беспилотника – 24 Канал) под водой. И о каких-то интересных поражениях тоже будет информация", – предположил он.

Удар по военному аэродрому

Ступак отметил, что россияне, которые живут неподалеку от аэродрома рассказывали, что там размещено несколько десятков единиц авиационной техники.

Я хотел бы верить, что не только один самолет был уничтожен, а еще больше, чтобы они (оккупанты – 24 Канал) тратили много времени на их восстановление. Это уменьшает возможность россиян цеплять авиационные бомбы и сбрасывать их на головы украинских военных и наши города,

– сказал он.

Иван Ступак также отметил, что самолетов у россиян много, но для того, чтобы переместить их на выгодные позиции нужно время. Безопасных аэродромов, которые были бы близко к границам с Украиной у врага становится все меньше, несмотря на успешные атаки Сил обороны.

Это результативная и правильная работа, но она не дает быстрых результатов – это долгий процесс,

– подчеркнул он.

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