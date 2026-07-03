Также появились сообщения о поражении завода "Энергомаш". Об этом пишет Exillenova+.

Смотрите также : В Крыму снова было шумно: вероятно, проведена атака на две электроподстанции и другие объекты противника

Что известно об атаке на Белгород?

3 июля в российском Белгороде раздалась серия громких взрывов. После этого местные власти объявили ракетную тревогу и призвали жителей находиться в укрытиях и не покидать безопасные места.

Местные Telegram-каналы сообщили, что над городом были слышны многочисленные громкие звуки. Вскоре очевидцы начали публиковать сообщения о столбе дыма, который был виден из разных районов Белгорода.

Атака на Белгород / Фото Exillenova+, российские СМИ

Кроме того, позже появилась информация, что подвергся атаке завод "Энергомаш".

Стоит отметить, что "Энергомаш" является одним из ключевых предприятий российского энергетического машиностроения, специализирующимся на производстве крупногабаритного оборудования для теплоэлектростанций, атомной энергетики и промышленности. Предприятие также производит металлоконструкции, котельное оборудование и другую продукцию, имеющую стратегическое значение для энергетического сектора России.

По данным оперативного штаба Белгородской области, в результате ракетного обстрела погибла женщина. Также сообщается, что на территории одного из инфраструктурных объектов возник пожар, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Кроме того, по информации российских властей, повреждено не менее пяти автомобилей.

Местные жители массово сообщают о перебоях с электро- и водоснабжением в самом Белгороде и прилегающих населенных пунктах. Также появляются сообщения о якобы многочисленных "прилетах" по городу.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия не останется без ответа после массированной комбинированной атаки на Киев, которая привела к гибели и ранениям десятков мирных жителей. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру, однако до его достижения будет отвечать на российские атаки.

Украина продолжает переговоры с международными партнерами о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет, необходимых для защиты от российских ударов. По словам президента, страна-агрессор непременно понесет ответственность за очередной террористический обстрел украинской столицы.