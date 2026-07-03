Також з'явилися повідомлення про ураження заводу "Енергомаш". Про це пише Exillenova+.

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Що відомо про атаку по Бєлгороду?

3 липня в російському Бєлгороді пролунала серія гучних вибухів. Після цього місцева влада оголосила ракетну небезпеку та закликала жителів перебувати в укриттях і не залишати безпечних місць.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що над містом було чути численні гучні звуки. Невдовзі очевидці почали публікувати повідомлення про стовп диму, який видно з різних районів Бєлгорода.

Атака по Бєлгороду / Фото Exillenova+, росЗМІ

Крім того, згодом з'явилася інформація, що атаки зазнав завод "Енергомаш".

Варто зазначити, що "Енергомаш" є одним із ключових підприємств російського енергетичного машинобудування, яке спеціалізується на виробництві великогабаритного обладнання для теплоелектростанцій, атомної енергетики та промисловості. Підприємство також виготовляє металоконструкції, котельне обладнання й іншу продукцію, що має стратегічне значення для енергетичного сектору Росії.

За даними оперативного штабу Бєлгородської області, внаслідок ракетного обстрілу загинула жінка. Також повідомляється, що на території одного з інфраструктурних об'єктів виникла пожежа, на місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Крім того, за інформацією російської влади, пошкоджено щонайменше п'ять автомобілів.

Місцеві жителі масово повідомляють про перебої з електропостачанням і водопостачанням у самому Бєлгороді та прилеглих населених пунктах. Також з'являються повідомлення про нібито численні "прильоти" по місту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія не залишиться без відповіді після масованої комбінованої атаки на Київ, яка призвела до загибелі та поранення десятків мирних жителів. Він наголосив, що Україна прагне справедливого миру, однак до його досягнення відповідатиме на російські атаки.

Україна продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони та ракет, які необхідні для захисту від російських ударів. За словами президента, країна-агресорка неодмінно понесе відповідальність за черговий терористичний обстріл української столиці.