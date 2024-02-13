Основной удар был по Днепру: подробности ночной атаки от Воздушных сил
Российская армия ночью 13 февраля атаковала беспилотниками типа "Шахед" Днепр. Враг запустил 23 цели, большинство из которых удалось сбить.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, целью врага стали объекты топливно-энергетического сектора.
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В Днепре сегодня было горячо. Противовоздушная оборона работала сегодня больше всего именно в этом регионе. Объекты, которые пытались поразить и, к сожалению, есть там определенные повреждения, это объекты топливно-энергетического сектора, которые враг часто атакует,
– отметил Игнат.
16 из 23 дронов сбиты
Спикер уточнил, что удалось сбить 16 из 23 дронов. Также Юрий Игнат подчеркнул, что сейчас враг чаще атакует именно прифронтовые регионе, а Днепр является именно таким регионом, который находится близко к линии фронта.
"Процент сбивания целей может быть меньше. Ничего удивительного в этом нет. Когда "Шахеды" пролетают дальше внутрь страны, их добивают в тех местах, где это возможно. Больше всего работают ударные огневые группы по беспилотникам", – резюмировал Игнат.
Атака на Днепр: последствия
- Россияне попали "Шахедами" в инфраструктурный и энергетический объекты в Днепре. Глова Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что на местах вспыхнули пожары, их удалось оперативно потушить.
- Информации о пострадавших пока нет.
- В результате попадания в энергетический объект часть жителей Днепра осталась без света. Впрочем, сейчас почти всем абонентам удалось восстановить электроснабжение.