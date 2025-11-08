Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно о спасении пушистых в Днепре?
После российского обстрела Днепра 8 ноября спасатели ГСЧС достали из разрушенного дома собаку – йоркшир-терьер, по имени Мишель. Песик жил с семьей на пятом этаже, но от взрыва оказался на втором.
Мишель осмотрели кинологи ГСЧС и сообщили, что, предварительно, повреждений у нее нет.
Ее хозяйка сейчас находится в больнице из-за полученных травм после российского обстрела. Поэтому пушистую девочку заберут знакомые,
– добавили спасатели.
Кроме того, Суспильное сообщило, что из-под завалов четвертого этажа спасли кошку Клэр. Ее владелица Валерия рассказала, что животное было заблокировано в квартире, ведь кошка испугалась и убежала после взрывов. Впоследствии ее нашли и вытащили из разрушенного здания.
Какие последствия ночного удара по Днепру?
Ночью 8 ноября в Днепре прогремела серия взрывов. Российский ударный дрон попал в жилую девятиэтажку в городе.
В результате атаки в двух подъездах повреждены квартиры между 4 и 6 этажами. После попадания вспыхнул пожар, который спасатели потушили.
Известно о по меньшей мере 3 погибших и 12 раненых, среди которых есть дети. Разрушены несколько квартир.