Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно о спасении пушистых в Днепре?

После российского обстрела Днепра 8 ноября спасатели ГСЧС достали из разрушенного дома собаку – йоркшир-терьер, по имени Мишель. Песик жил с семьей на пятом этаже, но от взрыва оказался на втором.

Мишель осмотрели кинологи ГСЧС и сообщили, что, предварительно, повреждений у нее нет.

Ее хозяйка сейчас находится в больнице из-за полученных травм после российского обстрела. Поэтому пушистую девочку заберут знакомые,

– добавили спасатели.

Спасение собаки после удара по Днепру: смотрите видео

Кроме того, Суспильное сообщило, что из-под завалов четвертого этажа спасли кошку Клэр. Ее владелица Валерия рассказала, что животное было заблокировано в квартире, ведь кошка испугалась и убежала после взрывов. Впоследствии ее нашли и вытащили из разрушенного здания.

Спасенную кошку вернули владелице: смотрите видео

Какие последствия ночного удара по Днепру?