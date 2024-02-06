Мама и младенец – неместные: новые детали вражеского удара по отелю в Золочеве

Россия ночью ударила по Золочеву Харьковской области. Оккупанты уничтожили отель, в котором были люди.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что 21-летняя женщина, которая была в Харьковской области с малышом – неместные. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

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Что известно о матери с младенцем

Журналиста рассказала, что женщина с малышом поселились в гостинице. Ведь они приехали в гости.

Врачи не смогли помочь, ведь ребенок был тяжелый. Мама в больнице,

– рассказала Анна Черненко.

По ее словам, Россия уничтожила отель, который расположен в самом центре поселка городского типа Золочев Богодуховского района Харьковской области.

Сам отель небольшой – всего несколько комнат на 3 этаже. В остальных помещениях на 1 и 2 этажах были обычные магазины.

Анна Черненко рассказала, что уже нашли камеру наблюдения и проверяют, нет ли под завалами людей. Однако, по предварительным данным, уже удалось вытащить всех.

Трагедия на Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что Россия ориентировочно в 2:30 6 января атаковали дважды ракетами С-300. Враги разрушили трехэтажный отель в Золочеве Богодуховского района.

К сожалению, в помещении были люди. В частности, младенец и женщины. К сожалению, двухмесячного мальчика спасти не удалось, три женщины с ранениями доставили в больницу.

Среди пострадавших и мать младенца – 21-летняя женщина. Она находится в хирургии в состоянии средней тяжести. Еще две женщины 28 и 39 лет – в удовлетворительном состоянии. Они находятся в травматологии с переломами конечностей.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует родным погибшего малыша.