Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що 21-річна жінка, яка була на Харківщині з малюком – немісцеві. На жаль, дитину врятувати не вдалось.
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Що відомо про матір з немовлям
Журналістка розповіла, що жінка з малюком оселились в готелі. Адже вони приїхали в гості.
Лікарі не змогли допомогти, адже дитина була важка. Мама в лікарні,
– розповіла Анна Черненко.
За її словами, Росія знищила готель, який розташований у самому центрі селища міського типу Золочів Богодухівського району Харківської області.
Сам готель невеликий – всього декілька кімнат на 3 поверсі. У решті приміщення на 1 та 2 поверхах були звичайні магазини.
Анна Черненко розповіла, що вже знайшли камеру спостереження та перевіряють, чи немає під завалами людей. Однак, за попередніми даними, вже вдалось витягнути всіх.
Трагедія на Харківщині
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Росія орієнтовно о 2:30 6 січня атакували двічі ракетами С-300. Вороги зруйнували триповерховий готель у Золочеві Богодухівського району.
- На жаль, у приміщенні були люди. Зокрема, немовля та жінки. На жаль, двомісячного хлопчика врятувати не вдалось, три жінки з пораненнями доправили в лікарню.
- Серед потерпілих й мати немовляти – 21-річна жінка. Вона перебуває в хірургії в стані середньої важкості. Ще дві жінки 28 та 39 років – у задовільному стані. Вони перебувають в травматології з переламами кінцівок.