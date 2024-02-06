Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що 21-річна жінка, яка була на Харківщині з малюком – немісцеві. На жаль, дитину врятувати не вдалось.

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Що відомо про матір з немовлям

Журналістка розповіла, що жінка з малюком оселились в готелі. Адже вони приїхали в гості.

Лікарі не змогли допомогти, адже дитина була важка. Мама в лікарні,

– розповіла Анна Черненко.

За її словами, Росія знищила готель, який розташований у самому центрі селища міського типу Золочів Богодухівського району Харківської області.

Сам готель невеликий – всього декілька кімнат на 3 поверсі. У решті приміщення на 1 та 2 поверхах були звичайні магазини.

Анна Черненко розповіла, що вже знайшли камеру спостереження та перевіряють, чи немає під завалами людей. Однак, за попередніми даними, вже вдалось витягнути всіх.

Трагедія на Харківщині

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Росія орієнтовно о 2:30 6 січня атакували двічі ракетами С-300. Вороги зруйнували триповерховий готель у Золочеві Богодухівського району.

На жаль, у приміщенні були люди. Зокрема, немовля та жінки. На жаль, двомісячного хлопчика врятувати не вдалось, три жінки з пораненнями доправили в лікарню.

Серед потерпілих й мати немовляти – 21-річна жінка. Вона перебуває в хірургії в стані середньої важкості. Ще дві жінки 28 та 39 років – у задовільному стані. Вони перебувають в травматології з переламами кінцівок.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблого малюка.