Россияне ударили "Шахедом" по Харьковской области: жуткие последствия атаки, есть пострадавший
Источник:Офис Генерального прокурора
В ночь на 27 марта враг в очередной раз атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". На этот раз под ударом оккупантов оказалась Харьковская область.
В результате удара БпЛА по гражданской инфраструктуре пострадал мирный житель. Сообщается, что враг совершил атаку беспилотниками по городу Изюм.
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Россияне ударили по Изюму
По данным следствия, в ночь на 27 марта ориентировочно в 03:15 враг совершил атаку беспилотниками по городу Изюм, что в Харьковской области. В результате удара повреждены гимназия и прилегающие к ней дома.
В Офисе генпрокурора сообщили, что под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В результате вражеской атаки получил ранения местный 62-летний мужчина. Он работает охранником вышеупомянутого образовательного учреждения. Сейчас правоохранители изъяли обломки трех беспилотников.
По состоянию на сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, цинично совершенных представителями российской армии.
Что известно о предыдущей атаке на Харьковскую область
- Российские захватчики в 01:10 26 марта обстреляли Харьков беспилотниками типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны хорошо сработали, уничтожив 8 дронов.
- Однако часть "Шахеда" попала в землю, в результате чего выбило окна в нежилом 4-х этажном здании, в котором размещены частные предприятия.
- В Волчанске днем из-за артобстрела погиб 65-летний мужчина, который просто находился во дворе возле дома. Также в результате обстрела сгорели 2 частных дома.
- Оккупанты нанесли массированный удар по Дергачах в 16 часов. Несколько 500-х ФАБов атаковали небольшой населенный пункт. В результате обстрела пострадали 4 женщины. У одной очень острая реакция стресс.
- Кроме пострадавших, уничтожено или серьезно разбито около 25 частных домов. Очевидно россияне увеличивают применение КАБов и ФАБов.