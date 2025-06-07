Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, отметив, что атака продолжалась более полутора часов, такого большого количества взрывов за этот период жители города еще не слышали. Харьковчане пережили страшную ночь, в результате российской атаки есть жертвы.

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Удар России по Харькову унес жизни трех человек

Из-за массированного вражеского обстрела погибли три человека. Среди них по предварительной информации (процесс идентификации тел еще продолжается) две женщины 59 и 86 лет, которые жили в 9-этажке Основянского района Харькова, где возник пожар. В этот дом, по словам Черненко, влетел российский беспилотник "Герань – 2".

Третья жертва российской атаки – мужчина, которому было 32 года. Он погиб в результате попадания в другом месте – в Киевском районе, где российских БпЛА попал в частный жилой сектор.

"Во время аварийно-поисковой операции спасателям удалось достать из-под завалов живой женщину. В больницах остается десять человек, среди них трое в тяжелом состоянии. В частности, женщина, которая получила 64% ожогов тела. Всего к медикам обратилось 22 человека", – рассказала корреспондентка 24 Канала.

В Харькове развернуты пункты оказания помощи пострадавшим от российского обстрела. Люди могут получить продукты питания, предметы первой необходимости, консультацию психолога. Жительница 8 этажа дома, который загорелся, была в эпицентре событий, она чудом спаслась.

Когда прилетело, то начался пожар. В соседней квартире девушку привалило стеной, она умоляла о помощи, это было ужасно. Добраться до нее было невозможно. Пока ждали пожарных, я начала сама тушить свой балкон, потом приехали ГСЧС-ники, помогли мне,

– рассказала Алина, жительница поврежденного дома.

В Киевском районе города пожар в результате удара врага продолжается уже несколько часов. Там было поражено гражданское предприятие. На месте пострадали пять человек: три женщины и двое мужчин. До сих пор там заблокированы шестеро работников этого предприятия. Сейчас об их судьбе ничего неизвестно. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС сообщили, что в результате удара по 9-этажке горели квартиры на верхних этажах и два автомобиля. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров. От ГСЧС было привлечено 110 спасателей и 20 единиц техники.

Последствия комбинированного удара по Харькову / Фото: ГСЧС