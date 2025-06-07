Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зазначивши, що атака тривала понад півтори години, такої великої кількості вибухів за цей період жителі міста ще не чули. Харків'яни пережили страшну ніч, внаслідок російської атаки є жертви.

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Удар Росії по Харкову забрав життя трьох людей

Через масований ворожий обстріл загинуло троє людей. Серед них за попередньою інформацією (процес ідентифікації тіл ще триває) двоє жінок 59 і 86 років, які мешкали у 9-поверхівці Основ'янського району Харкова, де виникла пожежа. В цей будинок, зі слів Черненко, влетів російський безпілотник "Герань – 2".

Третя жертва російської атаки – чоловік, якому було 32 роки. Він загинув внаслідок влучання в іншому місці – в Київському районі, де російських БпЛА влучив в приватний житловий сектор.

"Під час аварійно-пошукової операції рятувальникам вдалося дістати з-під завалів живою жінку. В лікарнях залишається десять людей, серед них троє у важкому стані. Зокрема, жінка, яка отримала 64% опіків тіла. Загалом до медиків звернулося 22 особи", – розповіла кореспондентка 24 Каналу.

В Харкові розгорнуті пункти надання допомоги постраждалим від російського обстрілу. Люди мають змогу отримати харчові продукти, предмети першої потреби, консультацію психолога. Мешканка 8 поверху будинку, який загорівся, була в епіцентрі подій, вона дивом врятувалася.

Коли прилетіло, то почалась пожежа. В сусідній квартирі дівчину привалило стіною, вона благала про допомогу, це було жахливо. Дістатися до неї було неможливо. Поки чекали пожежників, я почала сама гасити свій балкон, потім приїхали ДСНС-ники, допомогли мені,

– розповіла Аліна, мешканка пошкодженого будинку.

В Київському районі міста пожежа внаслідок удару ворога триває вже декілька годин. Там було уражено цивільне підприємство. На місці постраждало п'ять людей: троє жінок і двоє чоловіків. Досі там заблоковані шестеро працівників цього підприємства. Наразі про їхню долю нічого невідомо. Аварійно-пошукові роботи тривають.

В ДСНС прозвітували, що внаслідок удару по 9-поверхівці горіли квартири на верхніх поверхах та два автомобілі. Площа пожежі склала понад 600 квадратних метрів. Від ДСНС було залучено 110 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Наслідки комбінованого удару по Харкову / Фото: ДСНС