Локальные возгорания и помощь раненым: полиция показала первые кадры после атаки по Харькову
Российские оккупанты совершили массированный обстрел Харькова. В сети опубликовали видео первые минуты после атаки, на кадрах патрульные оказывают помощь пострадавшим.
Видео опубликовала патрульная полиция Харьковской области, а также прессслужба ГУ ГСЧС.
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На видеозаписи видны поврежденные дома, пожары, раненые, разблокировка дверей квартир, в которых могут быть пострадавшие или жертвы.
Первые минуты после взрывов в Харькове: видео
Патрульные совместно с другими службами оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, охраняют место происшествия.
"Ежедневно Россия цинично производит обстрелы Харькова и Харьковской области. Террористы убивают и травмируют гражданское население, уничтожают инфраструктуру. Поэтому просим граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия", - добавили в полиции.
Также появились кадры спасателей ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки.
Спасатели ликвидируют последствия атаки: видео
Последствия российской атаки: главное
- Утром 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 ракеты удалось уничтожить, в том числе 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
- В Харькове в результате российской атаки повреждены более 40 жилых домов. Известно, что в результате атаки пострадали не менее 50 человек, один человек погиб.