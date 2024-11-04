Огромные обломки разлетелись вокруг: детали страшного обстрела Харькова из ФАБ

Вечером 3 ноября Харьков пережил несколько волн вражеских авиационных обстрелов. Ориентировочно в 21:00 удары пришлись по Шевченковскому району, попало в лесополосу, поэтому раненых и разрушений нет. В Дергачевской громаде Россия ударила по частному сектору, раненых нет, но повреждены дома.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что в 22:30 российская армия нанесла повторные удары, которые пришлись снова по Шевченковскому району и уже по Холодногорскому. В последнем враг попал по небольшому рынку, чтобы нанести ущерб предпринимателям. В результате этого удара к медикам обратились женщины с острой реакцией на полученный стресс, раненых нет.

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Из-за удара по Харькову медики госпитализировали 4 человека

Враг атаковал ФАБами. Во время повторного удара по Шевченковскому району один из ФАБ-250 попал в дорожное полотно: повреждены рельсы, линия электропередач. Существенно поврежден супермаркет, побито несколько десятков магазинов.

"Огромные обломки разлетелись вокруг. Все это произошло рядом с жилыми многоэтажками. В домах повылетало сотни окон, есть раненые. По состоянию на утро 4 октября к медикам обратилось 11 гражданских и 4 сотрудника МВД. Сначала госпитализировали 4 человек, но сейчас уже 1 человека выписали, в больнице остается 3 раненых", – сообщила Черненко.

Удар по Харькову 3 ноября 2024 года / Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Ковшаровке чудом спасли пожилую женщину

Все соответствующие службы работают на месте ударов очень оперативно, потому что есть угроза повторных атак со стороны России. От ударов страдает не только город Харьков, но и громады области: Дергачевская, Купянская, Золочевская.

К поселку Ковшаровка Купянской громады очень приковано внимание, там обстрелы не прекращаются. Ориентировочно в 21:00 Россия ударила в населенном пункте по жилой 5-этажке, 1 подъезд почти разбит полностью.

Чудом удалось спасти 70-летнюю женщину. Но известно, что под завалами сейчас могут находиться 3 человека: 2 женщин и 1 мужчина. Очень сложная ситуация с поисковыми работами, потому что территория постоянно под угрозой ударов, спасатели вынуждены работать с перерывами из-за опасности,

– объяснила Черненко.

В ГСЧС в Харьковской области отчитались, что в целом в результате вечерних ударов российской армии по Харькову и пригороду по предварительным данным пострадали 13 человек.