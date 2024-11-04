Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що о 22:30 російська армія завдала повторних ударів, які прийшлися знову по Шевченківському району та вже по Холодногірському. В останньому ворог влучив по невеликому ринку, аби завдати збитку підприємцям. Внаслідок цього удару до медиків звернулися жінки з гострою реакцією на отриманий стрес, поранених нема.

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Через удар по Харкову медики госпіталізували 4 людей

Ворог атакував ФАБами. Під час повторного удару по Шевченківському району один з ФАБ-250 влучив у дорожнє полотно: пошкоджено рейки, лінію електропередач. Суттєво пошкоджено супермаркет, побито кілька десятків крамниць.

"Величезні уламки розлетілися навкруги. Все це відбулось поруч з житловими багатоповерхівками. В будинках повилітало сотні вікон, є поранені. Станом на ранок 4 жовтня до медиків звернулось 11 цивільних громадян, 4 співробітники МВС. Спочатку ушпиталили 4 людей, але зараз вже 1 людину виписали, в лікарні залишається 3 поранених", – повідомила Черненко.

Удар по Харкову 3 листопада 2024 року / Фото: ДСНС в Харківській області

У Ківшарівці дивом врятували літню жінку

Всі відповідні служби працюють на місці ударів дуже оперативно, бо є загроза повторних атак з боку Росії. Від ударів потерпає не тільки місто Харків, а й громади області: Дергачівська, Куп'янська, Золочівська.

До селища Ківшарівка Куп'янської громади дуже прикута увага, там обстріли не припиняються. Орієнтовно о 21:00 Росія вдарила у населеному пункті по житловій 5-поверхівці, 1 під'їзд майже розбитий повністю.

Дивом вдалося врятувати 70-річну жінку. Але відомо, що під завалами зараз можуть перебувати 3 людини: 2 жінок і 1 чоловік. Дуже складна ситуація з пошуковими роботами, бо територія постійно під загрозою ударів, рятувальники змушені працювати з перервами через небезпеку,

– пояснила Черненко.

В ДСНС в Харківській області прозвітували, що загалом внаслідок вечірніх ударів російської армії по Харкову та передмістю за попередніми даними постраждало 13 людей.