Разрывается сердце: харьковчанин не может дозвониться жене и дочери, которые под завалами
В Харькове под завалами многоэтажки, которая подверглась российскому обстрелу сегодня ночью, все еще могут находиться люди. Известно о пяти погибших в результате удара и 26 пострадавших.
В сети опубликовали видео с пожилым мужчиной, у которого в одной из разрушенных квартир остались жена и дочь.
Смотрите также В Харькове был прилет в пятиэтажку: количество пострадавших и погибших возросло
Племянник рассказал, что дедушку зовут Вячеслав Власенко, ему 63 года. Мужчина был на работе и приехал уже после прилета в свой дом.
Дедушка непрерывно звонит родным / Фото Суспильне. Харьков
Очевидцы говорят, что мужчина пытался дозвониться до родных, но у него не получалось.
"Светлана, возьми трубку", – повторял он.
Мужчина разбит горем / Фото Суспильне. Харьков
Мужчина не может дозвониться до дочери и женщины после прилета: видео
Враг очередной раз атаковал Харьков
- Взрывы в Харькове прогремели около 23:50 30 мая, а в 00:15 31-го числа оккупанты повторно запустили ракеты С300/С400. Враг применил тактику двойного удара.
- Всего за ночь российского теракта, по данным ОВА, пять погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается.
- Также в результате попадания российских ракет С-300 получили ранения 26 человек, однако под завалами все еще могут находиться жители.
- Прилеты также были в других местах. В результате попадания ракеты в землю на территории гражданского предприятия погиб мужчина 1959 года рождения. Еще одно попадание произошло в трехэтажное административное здание.