Разрывается сердце: харьковчанин не может дозвониться жене и дочери, которые под завалами

В Харькове под завалами многоэтажки, которая подверглась российскому обстрелу сегодня ночью, все еще могут находиться люди. Известно о пяти погибших в результате удара и 26 пострадавших.

В сети опубликовали видео с пожилым мужчиной, у которого в одной из разрушенных квартир остались жена и дочь.

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Племянник рассказал, что дедушку зовут Вячеслав Власенко, ему 63 года. Мужчина был на работе и приехал уже после прилета в свой дом.



Дедушка непрерывно звонит родным / Фото Суспильне. Харьков

Очевидцы говорят, что мужчина пытался дозвониться до родных, но у него не получалось.

"Светлана, возьми трубку", – повторял он.



Мужчина разбит горем / Фото Суспильне. Харьков

Мужчина не может дозвониться до дочери и женщины после прилета: видео

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