Харьков частично остался без света из-за ночной атаки России

Россия в ночь на 9 сентября атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, есть повреждения в двух районах города.

Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась несколько раз за ночь. В частности, опасность была с 00:50 до 01:02, с 02:19 по 02:43, с 02:46 до 05:09, а также с 07:34 по 08:12 9 сентября.

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Что известно о проблемах со светом в Харькове

Харьковоблэнерго сообщило, что в результате ночного вражеского удара частично обесточено:

Северная Салтовка,

район поселка Жуковского в Харькове.

Специалисты Харьковоблэнерго сообщили, что они работают над восстановлением электроснабжения. В частности, по состоянию на 9:06 9 сентября обещали вернуть свет людям в течение нескольких часов.

Важно. Северная Салтовка размещена на северо-востоке Харькова, то есть ближе всего к границе с Россией. Микрорайон больше всего поврежден в результате российских обстрелов. До полномасштабного вторжения России там проживало ориентировочно 400 тысяч жителей.

К сожалению, в результате ударов российскими управляемыми авиационными бомбами:

в Киевском районе Харькова повреждены частные жилые дома. Загорелся гараж и растительность вокруг места попадания;

еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде. Повреждены 4 частных дома.

К счастью, пострадавших нет.