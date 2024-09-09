Повітряна тривога у Харківській області тривала декілька разів за ніч. Зокрема, небезпека була з 00:50 до 01:02, з 02:19 по 02:43, з 02:46 до 05:09, а також з 07:34 по 08:12 9 вересня.

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Що відомо про проблеми зі світлом у Харкові

Харківобленерго повідомило, що внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено:

Північну Салтівку,

район селища Жуковського у Харкові.

Фахівці Харківобленерго повідомили, що вони працюють над відновленням електропостачання. Зокрема, станом на 9:06 9 вересня обіцяли повернути світло людям протягом декількох годин.

Важливо. Північна Салтівка розміщена на Північному Сході Харкова, тобто найближче до кордону з Росією. Мікрорайон найбільше пошкоджений внаслідок російських обстрілів. До повномасштабного вторгнення Росії там проживало орієнтовно 400 тисяч жителів.

На жаль, внаслідок ударів російськими керованими авіаційними бомбами:

у Київському районі Харкова пошкоджені приватні житлові будинки. Загорівся гараж та рослинність навколо місця влучання;

ще одне влучання зафіксували у Малоданилівській громаді. Пошкоджено 4 приватних будинки.

На щастя, постраждалих немає.