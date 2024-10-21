Удар врага по Харькову: момент вражеской атаки попал на видео
Источник:Харьковская областная прокуратура
Россия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. Враги попали в Киевский и Основянский районы города.
Харьковская областная прокуратура рассказала о последствиях ударов и показала видео, на котором камера зафиксировала момент прилета.
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Что известно об ударе по Харькову
Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что Россия запустила 4 авиационных боеприпаса ориентировочно в 22:00 21 октября в направлении Харькова.
Два из них попали в Харьковской области, еще два – по городу Харьков,
– заявил спикер.
Дмитрий Чубенко объяснил, что враг в Харькове попал по Киевскому и Основянскому району города.
Момент попадания в Киевском районе: смотрите видео
К сожалению, Россия ранила 12 человек, у них закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, острая реакция на стресс.
В самом Харькове Россия попала:
- в Киевском районе в частную жилую застройку. В частности, враг уничтожил жилой дом и повредил коммерческую недвижимость, заправку и несколько частных жилых домов;
- в Основянском районе – прямое попадание в жилой дом. Взрыв его фактически уничтожил. В нескольких десятках метров – многоэтажка, там поврежден фасад и окна.
Что известно об атаке врага: смотрите видео
В прокуратуре объяснили, что, по предварительным данным, враг для атаки использовал фугасную авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции. Вероятно, Россия также использовала гибридную авиационную планирующую бомбу и ракеты "Гром-Е1".
Харьковская областная прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.