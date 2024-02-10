Настоящий ад: харьковчанин показал эпицентр пожара в Харькове после удара "Шахедами"

Вечером 9 февраля российские захватчики ударили по Харькову. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, есть погибшие. В сети показали видео последствий удара оккупантов.

Сообщается, что Россия ударила по Немышлянскому району города. В результате обстрела сгорели по меньшей мере 15 жилых домов.

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Владелец горящего дома обнародовал видео трагедии

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов обнародовал видео владельца одного из поврежденных домов. По его словам, мужчина спасся и выжил только благодаря собственной бдительности и быстрой реакции.

Пострадавший рассказал, что сначала услышал первый прилет, а уже потом побежал прочь из дома. Говорится, что мужчина вспомнил тот факт, что чаще всего дроны не летают по одному.

Уже было хорошо слышно, как летит второй беспилотник – мужчина побежал вниз по улице и спрятался. Возвращаться домой решил уже после удара, но там увидел настоящий ад – сначала потекло топливо, а потом все сразу загорелось. Он потерял жилье, но сохранил жизнь,

– отметил Болвинов.

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Болвинов также обратился к гражданам и призвал не игнорировать оповещения воздушной тревоги. Он отметил, что стоит быть чрезвычайно внимательными во время вражеских атак.

Лучший вариант – это надежное укрытие, и направляться туда стоит сразу после включения сирены. Устанавливайте оповещения на телефоны, чтобы не пропустить очередную атаку. Он напомнил, что наш враг циничный, потому что бьет ночью и убивает гражданских во сне.

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