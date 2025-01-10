Возможна ли пауза в массированных атаках по Украине после удара по аэродрому в Энгельсе

Российский Энгельс, где расположен военный аэродром, ночью 8 января массово атаковали дроны. Попадание произошло по нефтебазе "Комбинат Кристалл", что обеспечивает топливом Ту-95МС, которые обстреливают Украину.

Ранее удары по российским авиационным базам приводили к тому, что между массированными ударами россиян по территории Украины возникали определенные паузы. Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, какие последствия можно ожидать после атаки 8 января на Энгельс.

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Последствия не происходят сразу

Авиаэксперт отметил, что ключевой элемент, который обеспечивает способность использования аэродрома – это склады с вооружением, горюче-смазочными материалами, техническая часть, где проходит обслуживание самолетов.

Если происходят удары по таким объектам на территории аэродрома, это приводит к потере возможности использовать его как полноценную военную базу,

– отметил он.

Также большинство самолетов стратегической авиации получают боевое снаряжение, в частности, крылатые ракеты, которые запускают по территории Украины, именно на аэродроме в Энгельсе. И такие удары, по его словам, лишают врага потенциала иметь в остатке определенное количество авиационного топлива.

Удары по российским нефтяным терминалам, а также, в частности, по авиастроительному заводу имени Бериева в Таганроге, где обслуживаются и изготавливается комплектующие для Ту-95МС, – все это приводит к неспособности российской авиации выполнять боевые задачи.

Обратите внимание! Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что операцию в Энгельсе Саратовской области 8 января осуществили подразделения ГУР МО Украины и Сил беспилотных систем ВСУ в сотрудничестве с другими частями Сил обороны. В ней участвовали "неизвестные ранее России дроны". Они еще не были привлечены к атакам по территории страны-агрессора.

Даже хакерские атаки на некоторые центры, которые формируют карты пролетов ракет, техническое задание для них, влияют, по мнению авиаэксперта, на возможности России в дальнейшем вести боевые действия.

В 2024 году были определенные отсрочки, перерывы между массированными обстрелами Украины. Это все работа Сил обороны, которая является стратегической, ведь ее последствия не происходят сразу. Однако со временем можем увидеть задержку у врага по применению различных видов вооружения,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Отметим, что по данным главного редактора Defense Express Олега Каткова, в Энгельсе была атакована дронами российская нефтебаза "Комбинат Кристалл". Там хранят топливо, которое предназначено для обеспечения авиабазы стратегической авиации "Энгельс" – Ту-95МС и Ту-160. По его словам, если для Ту-95 нет проблем с топливом, то двигатели Ту-160 требуют топлива с высокой плотностью – Т-8В. Его производят на небольшом количестве предприятий, и если произошло поражение резервуаров именно с Т-8В, самолеты Ту-160 будут применять меньше.