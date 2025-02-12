Люди теряли сознание от взрывной волны: свидетели рассказали об ударе по Киеву

Россия 12 февраля выпустила 6 баллистических ракет по Киеву. Взрывы были настолько сильными, что люди теряли сознание от взрывной волны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова свидетелей атаки, которые поделились пережитым с ТСН.

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Свидетели рассказали детали об обстреле Киева

Ольга, которая живет в Оболонском районе, рассказала о пережитой циничной атаке. Женщина поделилась, что после взрывов в доме не осталось окон, а также серьезно повреждена крыша.

Взрывная волна была настолько мощной, что внутри дома из стен вырвало розетки. Женщина также утверждает, что от взрыва люди теряли сознание.

Люди падали без сознания. Такая взрывная волна была, что мужчины падали без сознания,

– поделилась женщина.

Напомним, что российская армия выпустила по Киеву 6 баллистических ракет типа "Искандер"/С-400. Обломки сбитых целей упали в 4 районах столицы: Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Соломенском.

В трех районах вспыхнули пожары. Сейчас спасатели ликвидировали возгорание.

Кроме того, в результате ракетного обстрела погиб один человек, еще 4 – пострадали. Среди пострадавших – 9-летняя девочка.