Поврежденные фасады и огромная воронка: как выглядит Киев после вражеского террора

Российская армия утром 18 января атаковала Киев, в результате чего погибли и пострадали люди. В Шевченковском районе города образовалась огромная воронка, а также были повреждены фасады зданий вокруг.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Сейчас на месте атаки в Киеве находятся правоохранители.

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Как выглядит Киев после российской атаки утром

По данным следствия, утром 18 января 2025 года военные России осуществили ракетный удар по Киеву.

Взрывной волной повреждено здание бизнес-центра, вход к станции метро "Лукьяновская" Киевского метрополитена и помещение заведения питания McDonald's. Также выбиты окна и повреждены фасады жилых домов и по меньшей мере 10 автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление России,

– отметили в прокуратуре.

Последствия вражеской атаки на Киев 18 января / Фото Киевской городской прокуратуры

Впоследствии стало известно, что в Киеве не 4 погибших, как сообщалось ранее, а трое. Среди них были охранник заведения питания и два человека, которые находились в микроавтобусе на улице в одном из районов столицы.

Сейчас Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

К слову, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что 2 ракеты, которые летели на Киев сбила противовоздушная оборона. По словам полковника, подобные ракеты трудно сбивать.

Игнат также подчеркнул, что одна из ракет была сбита на малой высоте, а фрагменты сбитой ракеты не могут раствориться в воздухе. Поэтому последствия противовоздушного боя в такой местности, как густонаселенные города, к сожалению, случаются часто.