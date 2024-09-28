Известны имена погибших во время атаки на Кривой Рог полицейских и гражданской женщины

Россия цинично атаковала Кривой Рог утром 27 сентября. Оккупанты частично разрушили здание полиции.

К сожалению, россияне унесли жизни 4 человек, еще шестеро – ранены. По состоянию на 12:51 28 сентября спасатели завершили поисково-спасательные работы, правоохранители назвали имена погибших людей.

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Кто погиб в результате удара по Кривому Рогу

Российский удар оборвал жизни четырех человек, среди которых трое сотрудников полиции и гражданская работница,

– рассказали в полиции.

Правоохранители рассказали, что люди в момент атаки по зданию Криворожского районного управления полиции находились на службе.

В полиции с грустью вспомнили о каждом из них. В частности, удар России убил:

оперуполномоченную Снежану Павлюк – она 16 лет проработала в органах внутренних дел. Без матери осталось двое детей;

– она 16 лет проработала в органах внутренних дел. Без матери осталось двое детей; 30-летнего полицейского Александра Азарова , который три дня не дожил до своего 31-го дня рождения. Он родом из Краматорска, был оперуполномоченным управления оперативно-технических мероприятий Главного управления полиции в Донецкой области и имел почти 9 лет стажа работы в органах полиции;

, который три дня не дожил до своего 31-го дня рождения. Он родом из Краматорска, был оперуполномоченным управления оперативно-технических мероприятий Главного управления полиции в Донецкой области и имел почти 9 лет стажа работы в органах полиции; 24-летнего полицейского Артема Баландина – его тело обнаружили последним. Родные и близкие всю ночь провели на месте разбора завалов, надеясь на чудо. К сожалению, его не произошло... Он работал старшим специалистом-криминалистом сектора криминалистического обеспечения следственного отдела Криворожского районного управления полиции;

– его тело обнаружили последним. Родные и близкие всю ночь провели на месте разбора завалов, надеясь на чудо. К сожалению, его не произошло... Он работал старшим специалистом-криминалистом сектора криминалистического обеспечения следственного отдела Криворожского районного управления полиции; 42-летнюю Татьяну Андрееву, которая погибла во время выполнения своей работы – она наводила порядок и поддерживала чистоту в здании Криворожского районного управления полиции.

Погибшие в результате российской атаки – Снежана Павлюк, Александр Азаров, Артем Баландин, Татьяна Андреева

Полиция выразила искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибших.

Известно, что Россия нанесла по Кривому Рогу ракетный удар. Кроме здания управления полиции, враг повредил также учебное заведение, более 80 автомобилей.

Полиция показала последствия атаки врага / Фото полиции

Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.