Атака по Львову "Калибрами": патрульные показали видео первых минут после ракетного удара
Источник:МВД Украины
Российские оккупанты ночью 6 июля ударили по Львову крылатыми ракетами. Одна из них попала по жилой многоэтажке, разрушив часть подъезда.
По состоянию на 22:45 6 июля известно о шести погибших. Десятки гражданских получили ранения.
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Патрульные показали видео первых минут после атаки
В МВД обнародовали видео с места очередного террористического обстрела.
Первые минуты после ракетного удара российских террористов по Львову
– говорится в подписи к ролику.
На видео можно увидеть, как патрульные и сотрудники ГСЧС пытаются спасти людей, пострадавших от российских обстрелов.
Смотрите видео от патрульных
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Кратко об атаке врага по Львову
- Во Львове начали раздаваться сирены в 2:06. Воздушные силы ВСУ предупредили о возможной атаке ракетами.
- Сначала сообщалось о работе ПВО в области. Впоследствии во Львове раздался мощный взрыв. Местные сообщали, что в жилых домах дрожали стекла.
- Впоследствии в городе прогремели еще несколько взрывов. Местные власти призвали гражданских находиться в укрытиях и не подходить к окнам.
- Впоследствии в Воздушных Силах сообщили, что российские оккупанты атаковали Львов "Калибрами" из акватории Черного моря. Украинские защитники уничтожили 7 из 10 крылатых ракет морского базирования. К сожалению, случились попадания по гражданским объектам.
- В частности, одна из ракет разрушила часть многоэтажки на улице Стрыйской. Мэр Андрей Садовый отмечал, что там не было ни одного военного объекта.
- Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших.
- Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение выделить 100 миллионов на восстановление разрушенных жилищ. Всем жильцам, потерявшим жилье, предложили временно проживать в гостинице или модульном городке в Стрыйском парке, который расположен рядом.