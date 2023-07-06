Атака по Львову "Калибрами": патрульные показали видео первых минут после ракетного удара

Российские оккупанты ночью 6 июля ударили по Львову крылатыми ракетами. Одна из них попала по жилой многоэтажке, разрушив часть подъезда.

По состоянию на 22:45 6 июля известно о шести погибших. Десятки гражданских получили ранения.

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Патрульные показали видео первых минут после атаки

В МВД обнародовали видео с места очередного террористического обстрела.

Первые минуты после ракетного удара российских террористов по Львову

– говорится в подписи к ролику.

На видео можно увидеть, как патрульные и сотрудники ГСЧС пытаются спасти людей, пострадавших от российских обстрелов.

Смотрите видео от патрульных

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Кратко об атаке врага по Львову