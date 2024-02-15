Во Львове из-за обстрелов повреждены объекты облэнерго: где нет света

Атака врагов по Львову не привела к критическому влиянию на работу энергообъектов. Однако в городе повреждены несколько объектов облэнерго.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки врагов вспыхнула электрическая подстанция в одном из жилых кварталов. По состоянию на 8:54 15 февраля спасатели продолжали тушить огонь.

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Какие последствия атаки на Львов

Однако в результате удара в Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения,

– рассказали в Минэнерго.

По их данным, говорится о трансформаторной подстанции. Без света объект инфраструктуры.

Кроме того, в результате обстрела разрушено электрооборудование. Поэтому пришлось отключить потребителей. По состоянию на 11 часов 15 февраля продолжаются восстановительные работы.

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