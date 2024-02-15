Во Львове из-за обстрелов повреждены объекты облэнерго: где нет света
Источник:Минэнерго
Атака врагов по Львову не привела к критическому влиянию на работу энергообъектов. Однако в городе повреждены несколько объектов облэнерго.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки врагов вспыхнула электрическая подстанция в одном из жилых кварталов. По состоянию на 8:54 15 февраля спасатели продолжали тушить огонь.
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Какие последствия атаки на Львов
Однако в результате удара в Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения,
– рассказали в Минэнерго.
По их данным, говорится о трансформаторной подстанции. Без света объект инфраструктуры.
Кроме того, в результате обстрела разрушено электрооборудование. Поэтому пришлось отключить потребителей. По состоянию на 11 часов 15 февраля продолжаются восстановительные работы.
Россия атаковала Львов ракетами: коротко
- Ориентировочно с 6:33 по 6:42 15 февраля 2024 года россияне выпустили по Львову более 10 ракет. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что в результате вражеской атаки есть одно попадание в объект инфраструктуры. Хотя наша ПВО мощно отразила атаку.
- По словам мэра, взрывная волна выбила окна в жилых домах на улице Науковой, задела школу.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что на Науковой без части окон осталось 16 жилых домов, повреждены припаркованные неподалеку машины.
- Кроме того, ракета попала также в землю возле жилых домов на Науковой. Там повреждены окна также в центре занятости.
- К сожалению, трое мирных людей получили ранения. В частности, женщина и мужчина с резаными ранами лечатся дома, человек с гематомой надбровной области – в больнице.