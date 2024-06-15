По меньшей мере 70 беспилотников использовали для удара по российской авиабазе "Морозовск", –Буданов

Около 70 украинских беспилотников накануне атаковали российскую авиабазу в Морозовске, что в Ростовской области. Масштабы ущерба, который нанесли врагу, еще оценивают.

В ночь на 14 июня россияне слышали ряд взрывов возле аэродрома "Морозовск". Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал первые детали об операции Сил обороны.

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Морозовск атаковали украинские дроны

Разведчик объяснил, что операцию начали с территории Украины. Для атаки по аэродрому оккупантов использовали не менее 70 беспилотников Dragon и Splash. "Спутниковые снимки подтверждают, что аэродром "Морозовск", расположен примерно в 150 милях (около 240 километров – 24 канал) от линии фронта, пострадал от украинской атаки", – отметили в The War Zone.

Мы ждем информацию о том, были ли уничтожены или повреждены самолеты,

– пояснил Буданов в комментарии изданию.

Действительно, на снимках, обнародованных Planet Labs, можно увидеть поврежденную крышу укрытия для нескольких самолетов, расположенного на перроне техобслуживания. Сквозь обломки видно 2 бомбардировщика Су-34: повреждены или нет – пока неизвестно. Кроме этого, издание обратило внимание и на следы взрывов возле ангара, где стояли другие боевые самолеты.



Так выглядит "Морозовск" после атаки / Снимки Planet Labs

Главное об аэродроме в Морозовске

Это военный аэродром в Ростовской области России. Расположен он в 3 километрах от города Морозовск.

Там базируются истребители, с которых оккупанты наносят удары по Украине. Говорится, в частности, о Су-34 и Су-27.

Эти самолеты враг использует, чтобы сбрасывать управляемые авиабомбы по позициям ВСУ и прифронтовых городах.

Ранее аэродром уже был под ударом

Буданов убежден, что "Морозовск" будет атакован снова. "Да", – лаконично ответил на вопрос о планах относительно будущих ударов.

В ночь на 5 апреля в районе Морозовска слышали десятки взрывов – их было около 60. 24 Каналу удалось узнать, что это была успешная совместная операция СБУ и Сил обороны. Тогда, по данным наших источников, удалось уничтожить по меньшей мере 6 вражеских военных самолетов, еще 8 – были серьезно повреждены. Кроме этого, сообщали и о жертвах и раненых среди оккупантов.