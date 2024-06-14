Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что в районе аэродрома "Морозовск" могли быть расположены самолеты Су-34. Он объяснил это тем, что там фронтовая бомбардировочная зона.
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Что могло быть на аэродроме
Самолеты Су-34, которые, вероятно, были на аэродроме "Морозовск" частично выполняли еще функции истребителей.
Российские оккупанты использовали их как главную фронтовую авиацию, чтобы наносить удар по территории Украины с использованием корректируемых авиационных бомб,
– отметил военно-политический обозреватель.
В России небольшое количество таких самолетов. По его словам, всего их около 80 единиц.
"Морозовск" является основной из площадок вылета для использования этих самолетов. В среднем на этом аэродроме одновременно может быть размещено до двадцати Су-34,
– сказал Александр Коваленко.
Атаки беспилотниками по территории России
- В России и временно оккупированном Крыму 14 июня было неспокойно. Россияне снова заявили о массированной атаке беспилотников, якобы около 90 БПЛА на регионы страны и Крым. В то же время, как всегда, рассказывали об успешной работе ПВО.
- Россияне 13 июня снова сообщили об атаке дронов. Неизвестные беспилотники якобы сбивали в Ярославской и Владимирской областях. Об этом информируют пропагандистские СМИ со ссылкой на минобороны.
- Вероятно, на Белгородщине погибло несколько кремлевских военных. Российские телеграм-каналы 13 июня сообщили детали взрывов в Белгородской области, произошедших 11 июня. По информации источников, в результате удара HIMARS в тот день погибло 7 бойцов.