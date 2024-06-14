Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что в районе аэродрома "Морозовск" могли быть расположены самолеты Су-34. Он объяснил это тем, что там фронтовая бомбардировочная зона.

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Что могло быть на аэродроме

Самолеты Су-34, которые, вероятно, были на аэродроме "Морозовск" частично выполняли еще функции истребителей.

Российские оккупанты использовали их как главную фронтовую авиацию, чтобы наносить удар по территории Украины с использованием корректируемых авиационных бомб,

– отметил военно-политический обозреватель.

В России небольшое количество таких самолетов. По его словам, всего их около 80 единиц.

"Морозовск" является основной из площадок вылета для использования этих самолетов. В среднем на этом аэродроме одновременно может быть размещено до двадцати Су-34,

– сказал Александр Коваленко.

Атаки беспилотниками по территории России