Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що у районі аеродрому "Морозовськ" могли бути розташовані літаки Су-34. Він пояснив це тим, що там фронтова бомбардувальна зона.
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Що могло бути на аеродромі
Літаки Су-34, які, ймовірно, були на аеродромі "Морозовськ" частково виконували ще функції винищувачів.
Російські окупанти використовували їх як головну фронтову авіацію, щоб завдавати удару по території України з використанням коригованих авіаційних бомб,
– наголосив військово-політичний оглядач.
У Росії невелика кількість таких літаків. За його словами, загалом їх близько 80 одиниць.
"Морозовськ" є основним із майданчиків вильоту для використання цих літаків. У середньому на цьому аеродромі одночасно може бути розміщено до двадцяти Су-34,
– сказав Олександр Коваленко.
Атаки безпілотниками по території Росії
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