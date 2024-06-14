Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що у районі аеродрому "Морозовськ" могли бути розташовані літаки Су-34. Він пояснив це тим, що там фронтова бомбардувальна зона.

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Що могло бути на аеродромі

Літаки Су-34, які, ймовірно, були на аеродромі "Морозовськ" частково виконували ще функції винищувачів.

Російські окупанти використовували їх як головну фронтову авіацію, щоб завдавати удару по території України з використанням коригованих авіаційних бомб,

– наголосив військово-політичний оглядач.

У Росії невелика кількість таких літаків. За його словами, загалом їх близько 80 одиниць.

"Морозовськ" є основним із майданчиків вильоту для використання цих літаків. У середньому на цьому аеродромі одночасно може бути розміщено до двадцяти Су-34,

– сказав Олександр Коваленко.

Атаки безпілотниками по території Росії