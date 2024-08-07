В сети распространяются видео якобы уничтоженного Су-34 на аэродроме "Морозовск"

Как заявляется, в роликах зафиксированы явные повреждения Су-34, уничтоженного на "Морозовске" 3 августа. Также есть момент взрыва.

Есть и фотографии того, что осталось от склада боеприпасов.

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Что пишут об уничтоженном Су-34

Соответствующее видео распространил телеграм-канал russia no context. Впоследствии осинтеры с канала "Гарбуз" локализовали расположение самолета.

Остатки Су-34 на "Морозовске": смотрите видео

В другом ролике руины показаны еще ближе. Локацией указывают 48.31712, 41.77644.

Подробная съемка сожженного истребителя

Забавно, но россияне утверждали, что самолеты не повреждены. Очевидно, что самолет полностью разрушен, и это замечательная новость. Но поражает и взрыв, повлекший это разрушение: небо просто вспыхнуло огнем.

Момент поражения самолета на "Морозовске": яркий ролик

Осинт-канал "Гарбуз" сопоставил эти данные с информацией, которую обнародовало ГУР:

Что писали в разведке о "Морозовске"

В результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов,

– говорилось в сообщении.

Также говорилось, что полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения, ведь от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.



В ГУР констатировали: четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения.