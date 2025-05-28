СМИ назвали, какой завод пострадал во время атаки по Зеленограду в Московской области

В ночь на 28 мая были удары по Подмосковью. Без последствий не обошлось. Детали передает 24 Канал.

В Зеленограде под Москвой расположен технопарк "Элма". Местные предприятия специализируются на приборостроении, системах безопасности, оптике, микроэлектронике и электротехнике.

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Куда попали в Зеленограде 28 мая

В частности, как сообщили российские СМИ, пострадал завод микроэлектроники "Микрон". К слову, он находится под санкциями США.

АО "Микрон" – крупнейший российский производитель микроэлектроники. Входит в группу компаний "Элемент", принадлежащую акционерной финансовой корпорации "Система" и госкорпорации "Ростех". Занимается разработкой чипов для российской системы платежных карт "Мир". В марте 2022 года завод попал под очередные санкции США.

Журналисты ASTRA узнали, что атака беспилотников в ночь на 28 мая была направлена на завод "Микрон". В одном из производственных помещений повреждены крыша и часть здания. Но пострадавших нет.

Очевидцы сначала заявили, что "не так сильно задело, как мы думали". Но потом уточнили, что все же "шмаляет что-то".

Последствия попадания по заводу "Микрон": смотрите видео (осторожно, ругань!)

Также был атакован Дубненский машиностроительный завод, где производят беспилотники "Орион".