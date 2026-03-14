Украина предоставила 31 стране материалы об атаке России по нефтепроводу "Дружба"

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством иностранных дел провели брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий, во время которого представили материалы о российских атаках на инфраструктуру нефтепровода "Дружба".

Об этом в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Какие материалы показали странам-партнерам?

По его словам, во встрече приняли участие дипломаты из 31 страны, в частности государств G7 и других европейских партнеров Украины.

Представили исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, в частности фото- и видеозаписи с места происшествия. Также подробно проинформировали дипломатов о вызовах, с которыми сталкиваются наши коллеги,

– рассказал Корецкий.

Он подчеркнул, что восстановление подобных объектов является сложным технологическим процессом. Для этого нужно время, специальное оборудование, а также работа в условиях постоянной угрозы новых российских ударов.

Корецкий добавил, что "Нафтогаз" совместно с МИД и в дальнейшем будет информировать международных партнеров о последствиях атак России на энергетическую инфраструктуру Украины и о ходе восстановительных работ.

