В Николаеве под завалами многоэтажки ищут женщину, 3 пострадавших в тяжелом состоянии, – Ким

В Николаеве под завалами многоэтажного дома, который обстрелял враг, ищут женщину. Трое пострадавших в городе находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире национального марафона.

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Что рассказал Ким о ситуации в Николаеве после атаки ночью

Виталий Ким отметил, что в Николаеве на месте попадания вражеского беспилотника ночью 25 мая сейчас работают все необходимые экстренные службы.

По состоянию на сейчас спасательная операция продолжается: под завалами пятиэтажного дома ищут женщину,

– сказал начальник Николаевской ОВА.

Ким выразил надежду, что шанс найти женщину живой все еще есть. Также чиновник отметил, что трое пострадавших в городе находятся в тяжелом состоянии, это: 17-летняя девушка, 20-летний парень и 53-летняя женщина.

Кроме того, из-за вражеской атаки в Николаеве погиб 77-летний мужчина.

Виталий Ким также рассказал, что в Баштанском районе Николаевской области пострадало предприятие. В результате обстрела там уничтожено 6 единиц сельскохозяйственной техники.

Глава Николаевской ОВА отметил, что всего в ночь на 25 мая в области Силы обороны сбили 32 "Шахеды".

"Это самая масштабная атака на город, наверное, за год или два. Если бы не удачная работа ПВО, последствия были бы гораздо хуже", – резюмировал он.

К слову, в целом в Николаеве в результате ночной атаки врага 25 мая пострадали 5 человек. В самой пятиэтажке было разрушено два этажа, а другие – повреждены. Из-под завалов спасатели извлекали людей.