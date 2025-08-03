Российские оккупанты вечером 2 августа ударили по Николаеву. В результате вражеских действий есть разрушения, также возникли пожары.

Из-за вражеского ракетного удара пострадали люди. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кима, главу ОВА.

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Какие последствия атаки на Николаев?

В 22:01 враг нанес ракетный удар по областному центру, в результате чего разрушены 3 частных дома, возникли пожары.

Ким отметил, что еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, 6 автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов получили повреждения.

В результате атаки врага есть пострадавшие. Так, пострадали 7 человек – 4 из них оказали медицинскую помощь на месте.

По состоянию на утро 3 августа в больнице находятся 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно.

Добавим, что мэр города Сенкевич сообщил, что коммунальные службы работают на месте вчерашней атаки. Он подчеркнул, что объем работ по ликвидации последствий большой, ведь зафиксировано много разрушений и повреждений.

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К слову, в Киеве ночью прогремели взрывы. Россия ударила по столице Украины баллистическими ракетами.