Через ворожий ракетний удар постраждали люди. Про це пише 24 Канал з посиланням на Віталія Кіма, очільника ОВА.

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Які наслідки атаки на Миколаїв?

О 22:01 ворог завдав ракетного удару по обласному центру, внаслідок чого зруйновано 3 приватні будинки, виникли пожежі.

Кім зазначив, що ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, 6 автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.

Внаслідок атаки ворога є потерпілі. Так, постраждали 7 людей – 4 із них надали медичну допомогу на місці.

Станом на ранок 3 серпня у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.

Додамо, що мер міста Сєнкевич повідомив, що комунальні служби працюють на місці вчорашньої атаки. Він підкреслив, що обсяг робіт з ліквідації наслідків великий, адже зафіксовано багато руйнувань та пошкоджень.

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До слова, у Києві вночі прогриміли вибухи. Росія вдарила по столиці України балістичними ракетами.