По Києву ракети випустили двічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Києві?

У Києві близько 01:09 чули вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Росія вдарила по столиці України балістичними ракетами.

Про наближення ракет попереджали Повітряні сили ЗСУ, хоча часу на реагування у киян, на жаль, мало. Загалом було 2 пуски – орієнтовно о 01:07 і 01:09.

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Нагадаємо, вибухи чули у Харкові та Чугуєві. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попередньо це була атака дрона "Шахед". Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Харківщині фіксували декілька груп БпЛА. Вони тримали курс на Коломак та Слобожанське.

Раніше російський бомбардувальник Ту-22М3 ввечері 2 серпня завдав ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва з Чорного моря. Віталій Кім повідомив, що є зруйновані приватні будинки та пошкоджено інші помешкання мирних жителів, зокрема багатоповерхівки.

Відомо, що унаслідок цього цинічного удару є постраждалі. Трьох людей госпіталізовано. Деяким пораненим надали допомогу на місці. Підрозділи ДСНС почали аварійно-рятувальні роботи, триває ліквідація пожежі на місці ворожого удару.

Олександр Прокудін написав, що в Херсоні зникло світло після російської атаки. На жаль, у мікрорайоні Корабел не буде ще й газу, адже росіяни вдарили вдень 2 серпня по мосту, який вів до цього району міста. Це ускладнило логістику загалом.

Він закликав жителів мікрорайону Корабел людей евакуюватися до інших районів Херсона і запевнив, що вони отримають всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання.

"Додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно", – підкреслив Прокудін.

На 22:51 у Херсоні почали під'єднувати абонентів до мережі. Але влада закликає економити.