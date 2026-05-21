В Сызрани –горячая ночь: после взрывов пылает российский НПЗ

В российской Сызрани Самарской области 21 мая под удар попал нефтеперерабатывающий завод. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар, а над промышленной зоной поднялся густой дым.

Местные жители сообщают, что под удар могла попасть одна из установок переработки нефти. Об этом пишет Exilenova+.

Что известно об атаке по НПЗ?

В ночь на 21 мая в российской Сызрани Самарской области прогремели взрывы в районе местного нефтеперерабатывающего завода. После этого на территории предприятия возник масштабный пожар.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото, на которых видно густой черный дым над промышленным объектом. По предварительной информации, атаковано Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру российской нефтяной промышленности и имеет стратегическое значение для обеспечения топливом.

Местные жители утверждают, что после взрывов загорелась одна из установок переработки нефти на территории предприятия.

Официальной информации о масштабах повреждений пока нет. Также российские власти пока не комментировали возможные последствия для работы завода. В то же время на обнародованных кадрах видно сильное задымление и открытое пламя в районе промышленной инфраструктуры.

Почему Сызранский НПЗ является важным?

Сызранский нефтеперерабатывающий завод является одним из важных предприятий нефтяной отрасли России и входит в число стратегических объектов топливной инфраструктуры страны.

Он расположен в Самарской области и обеспечивает переработку нефти для производства различных видов топлива и технической продукции. Завод выпускает бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, смазочные материалы и другие нефтепродукты. Часть этих ресурсов используется для обеспечения потребностей транспортной системы, промышленности и военного сектора России.

Сызранский НПЗ играет важную роль во внутренней логистике страны, поскольку поставляет топливо в несколько регионов. Кроме того, предприятие имеет значение для функционирования военной инфраструктуры и обеспечения армии топливом.

Именно поэтому российские нефтеперерабатывающие заводы в последнее время все чаще становятся целями атак беспилотников. Удары по таким объектам могут влиять не только на объемы производства топлива, но и на стабильность поставок ресурсов для военной логистики и оборонного комплекса России.

Какие еще НПЗ попали "под горячую руку"?

В последние месяцы российские нефтеперерабатывающие заводы регулярно оказываются под атаками беспилотников, а атаки на топливную инфраструктуру приобрели системный характер.

Под ударами уже были:

Кроме того, атаки фиксировались по нефтебазам и топливным объектам в Ленинградской области и других регионах России. Часть этих предприятий обеспечивает производство горючего для российской армии, авиации и военной логистики.

Поэтому удары по НПЗ рассматриваются как способ ослабления возможностей оборонного комплекса России и создания проблем с поставками горючего. После атак некоторые заводы временно останавливали работу или сокращали объемы переработки нефти из-за повреждения технологического оборудования.

Российские власти вынуждены усиливать защиту энергетической инфраструктуры и перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны для прикрытия стратегических объектов.