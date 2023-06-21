После атаки России по складу в Одессе умер еще один человек

Число жертв в результате российской атаки по Одессе 14 июня возросло. В больнице скончался еще один человек.

В Одесском городском совете сообщили, что количество жертв в результате атаки россиян по продовольственным складам в Одессе возросло.

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В больнице скончался еще один человек

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в больнице скончался еще один мужчина, который получил ранение в результате атаки России по Одессе 14 июня.

Число жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети "Таврия В" увеличилось до 4. В больнице скончался еще один человек,

– сказал мэр Одессы.

Кроме этого, 21 июня, при поддержке международных партнеров, для проведения операций в Австрию отправили двух мужчин, которые в тот день получили ранения.

Что следует знать об атаке по Одессе 14 июня