"Жажда жизни": в Одессе включили гирлянду на елке в центре изуродованного двора

Россия утром 29 декабря атаковала Одессу ракетами, накануне запускала по городу "Шахеды". Враги повредили 21 жилой дом.

Среди всех поврежденных только два – частные, все остальные – многоэтажки. Спасатели показали, как во дворе одного из атакованных домов люди включили гирлянду на елке.

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Одесситы включили новогоднюю гирлянду, несмотря на атаку россиян

Пострадавшие сегодня (29 декабря – 24 Канал) от обстрелов жители включили гирлянду на елке, которая стоит в самом центре изуродованного внутреннего двора многоэтажек,

– заявили в ГСЧС.

Спасатели объяснили, что жажду жизни и победы света над тьмой имеют только наши люди, украинцы.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме



Люди включили гирлянды, несмотря на атаку россиян 29 декабря

"Свет победит! Жизнь победит!" – заверили спасатели.

Фото атакованной многоэтажки днем 29 декабря / Фото Олега Кипера

Атака россиян по Одессе: основное