"Жажда жизни": в Одессе включили гирлянду на елке в центре изуродованного двора
Россия утром 29 декабря атаковала Одессу ракетами, накануне запускала по городу "Шахеды". Враги повредили 21 жилой дом.
Среди всех поврежденных только два – частные, все остальные – многоэтажки. Спасатели показали, как во дворе одного из атакованных домов люди включили гирлянду на елке.
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Одесситы включили новогоднюю гирлянду, несмотря на атаку россиян
Пострадавшие сегодня (29 декабря – 24 Канал) от обстрелов жители включили гирлянду на елке, которая стоит в самом центре изуродованного внутреннего двора многоэтажек,
– заявили в ГСЧС.
Спасатели объяснили, что жажду жизни и победы света над тьмой имеют только наши люди, украинцы.Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Люди включили гирлянды, несмотря на атаку россиян 29 декабря
"Свет победит! Жизнь победит!" – заверили спасатели.
Фото атакованной многоэтажки днем 29 декабря / Фото Олега Кипера
Атака россиян по Одессе: основное
- Россия вечером 28 декабря атаковала Одессу дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты попали в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры, обломки вражеских дронов упали на многоэтажку. В жилом доме вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.
- К сожалению, уже утром 29 декабря враги запустили по Украине 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области, 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59 из самолетов тактической авиации Су-35.
- Силы обороны Юга сообщили, что в Одесской области уничтожили 5 ракет, к сожалению 3 – попали в жилые дома Одессы. В частности, в частный дом – его разрушило до основания, испытал критические разрушения трехэтажный многоквартирный, там погиб один человек. Кроме того, в одном из жилых комплексов ракета прошила многоэтажку, разорвалась внутри и выжгла несколько этажей. Там погибли два человека.
- В результате атаки по Одесщине погибли четыре человека, еще 22 человека получили ранения. В больницах 18 пострадавших, остальные – лечатся дома. Среди раненых двое детей 6 и 8 лет, а также беременная женщина. В тяжелом состоянии находится 26-летняя девушка.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер пояснил, что по предварительным данным, разной степени разрушений подверглись ориентировочно 70 квартир. По словам главы областной военной администрации, из-за потерь в результате ракетной атаки 30 декабря в Одессе и области объявили траур.