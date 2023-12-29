Серед всіх пошкоджених тільки два – приватні, всі інші – багатоповерхівки. Рятувальники показали, як у дворі одного з атакованих будинків люди увімкнули гірлянду на ялинці.
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Одесити увімкнули новорічну гірлянду, попри атаку росіян
Мешканці, що постраждали сьогодні (29 грудня – 24 Канал) від обстрілів – увімкнули гірлянду на ялинці, яка стоїть у самісінькому центрі понівеченого внутрішнього двору багатоповерхівок,
– заявили в ДСНС.
Рятувальники пояснили, що жагу до життя та перемоги світла над темрявою мають лише наші люди, українці.
Люди увімкнули гірлянди, попри атаку росіян 29 грудня
"Світло переможе! Життя переможе!" – запевнили рятувальники.
Фото атакованої багатоповерхівки вдень 29 грудня / Фото Олега Кіпера
Атака росіян по Одесі: основне
- Росія ввечері 28 грудня атакувала Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти поцілили в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури, уламки ворожих дронів впали на багатоповерхівку. У житловому будинку спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.
- На жаль, вже вранці 29 грудня вороги запустили по Україні 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області, 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59 з літаків тактичної авіації Су-35.
- Сили оборони Півдня повідомили, що в Одеській області знищили 5 ракет, на жаль 3 – влучили в житлові будинки Одеси. Зокрема, в приватний будинок – його зруйнувало вщент, зазнав критичних руйнувань триповерховий багатоквартирний, там загинула одна людина. Окрім того, в одному з житлових комплексів ракета прошила багатоповерхівку, розірвалась всередині та випалила декілька поверхів. Там загинуло двоє людей.
- Внаслідок атаки по Одещині загинуло четверо людей, ще 22 людини зазнали поранень. У лікарнях 18 постраждалих, інші – лікуються вдома. Серед поранених є двоє дітей 6 та 8 років, а також вагітна жінка. У важкому стані перебуває 26-річна дівчина.
- Глава Одеської ОВА Олег Кіпер пояснив, що за попередніми даними, різного ступеня руйнувань зазнали орієнтовно 70 квартир. За словами глави обласної військової адміністрації, через втрати внаслідок ракетної атаки 30 грудня в Одесі та області оголосили траур.