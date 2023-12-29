За цей час в Одесі є троє загиблих, одного загиблого знайшли у триповерховому старому будинку. Про це 24 Каналу розповів депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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"Триповерховий старий будинок. Ще розбирають завали, там можуть бути ще люди. Працюють пожежники. Взагалі є питання, чи вистоїть цей будинок, тому що там пошкоджені колони. Чи не потрібно буде його зносити, чи впаде він – ми чекаємо відповіді спеціалістів", – зауважив він.

Крім того, було влучання біля ліцею, просто в пустир, але в школі вибиті вікна. Є влучання прямо у бюветний комплекс, у свердловину бювету.

Укриття в освітніх закладах Одеси

Петро Обухов наголосив, що абсолютно усі освітні заклади Одеси дотримуються правил безпеки та спускаються в укриття. Працювати можуть лише ті школи, де облаштовані сховища.

У нас працюють тільки ті навчальні заклади, які мають сховища. Ця робота продовжується. Я знаю, що в січні також відкриється ще кілька шкіл, в яких закінчать будувати сховища. Тому школа – це безпечне місце,

– підкреслив депутат.

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